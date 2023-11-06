«Зенит» предложил 12 млн евро за вингера сборной Колумбии Арьяса. «Флуминенсе» отклонил предложение, переговоры продолжаются

По информации Globo Esporte, клуб из Петербурга предложил 12 млн евро за колумбийца Джона Арьяса. «Флуминенсе» отклонил предложение, так как не хотел обсуждать трансфер до завершения Кубка Либертадорес, который команда выиграла впервые в истории.
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