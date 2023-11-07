Прекрасная Элизабет Тейлор в самом расцвете — редкие фото со съемок фильма 1959 года

Эти архивные фотографии были сделаны в 1959 году на съемках фильма «Внезапно, прошлым летом». Психологическая драма по одноименной пьесе Теннесси Уильямса стала одной из лучших работ молодой Элизабет Тейлор: за нее актриса была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус».