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Венесуэлка рассказала, почему у многие местные девушки делают силиконовую грудь

Венесуэлка рассказала, почему у многие местные девушки делают силиконовую грудь

Сейчас у многих немного полыхнет и будет буря возмущения. В Венесуэле лучший подарок для девушки на день рождения, окончание ВУЗа или любой другой значимый повод или даже без него — пластическая операция по увеличению груди.

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