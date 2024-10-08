Здравствуйте, я к вам за советом. В феврале мы с будущим мужем собираемся пожениться, и совсем недавно я случайно увидела, как он в браузере изучал информацию о брачных договорах.
Будущий муж хочет заключить брачный договор
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radiofree
Нормальное явление,на западе все составляют брачный договор и относятся к этому спокойно.
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19 час.
Диляра Садыкова
Бесит, когда ссылаются на запад, на модно! Пусть другие строят свои отношения по общим правилам, а вы стройте так, как представляете свою семейную жизнь. По моим представлениям, у вас не сложится семья с этим человеком! Если совместную жизнь начинать с тайн - обмана, то доверия в отношениях не будет. Почему бы жениху не спросить вас: «как ты думаешь, если мы заключим брачный договор?». Пусть аргументирует, почему и для чего у него возникло такое желание? И только после разговора и вашего согласия идти и искать в Интернете нужную информацию. Если делал в тайне от вас, почему не удалил историю поиска, значит хотел, чтобы вы увидели. Моё мнение, нужно порвать с ним до регистрации брака, и искать человека, который будет вас уважать и советоваться с вами.
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6 час.
Татьяна Хлусова
По-моему, Вы здесь себе противоречите. Если не удалил историю поиска потому, что хотел, чтобы она увидела, значит, как раз не хотел делать из этого тайну, а что не спросил - так и она не спросила "зачем ты это искал, ты что, хочешь заключить договор?" По-моему, они оба друг другу не доверяют, и это естественно, они ведь друг друга совсем не знают, почему они должны друг другу доверять? Потому что есть поверье, что любовь отшибает человеку мозги?))
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5 час.
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