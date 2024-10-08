Будущий муж хочет заключить брачный договор

Диляра Садыкова

Бесит, когда ссылаются на запад, на модно! Пусть другие строят свои отношения по общим правилам, а вы стройте так, как представляете свою семейную жизнь. По моим представлениям, у вас не сложится семья с этим человеком! Если совместную жизнь начинать с тайн - обмана, то доверия в отношениях не будет. Почему бы жениху не спросить вас: «как ты думаешь, если мы заключим брачный договор?». Пусть аргументирует, почему и для чего у него возникло такое желание? И только после разговора и вашего согласия идти и искать в Интернете нужную информацию. Если делал в тайне от вас, почему не удалил историю поиска, значит хотел, чтобы вы увидели. Моё мнение, нужно порвать с ним до регистрации брака, и искать человека, который будет вас уважать и советоваться с вами.