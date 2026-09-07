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Воронежские новости

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Банк России выпустит монету к 150-летию Степана Эрьзи

Банк России выпустит монету к 150-летию Степана Эрьзи

Изделие выполнено из серебра 925-й пробы качеством «пруф» в форме круга диаметром 33 мм. Тираж составил всего 3 тысячи экземпляров.

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