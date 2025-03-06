Переговоры США и Украины по полезным ископаемым продолжаются, заявили в Белом доме

Переговоры о соглашении Украины и США о совместной добыче украинских полезных ископаемых на данный момент продолжаются, такой информацией поделилась пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга.
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