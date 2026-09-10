Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали за госизмену. «Шесть публикаций в интернете»

ТАСС: художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали по делу о госизменеVladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM В Москве по делу о госизмене арестовали художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова.
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