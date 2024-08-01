В СПб ФИЦ РАН разработали систему обнаружения дипфеков по апскейлу

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) представили уникальный подход к идентификации дипфейков, основанный на обнаружении следов апскейлинга – процесса искусственного улучшения качества видео или фото.
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