Bloomberg: Саудовская Аравия запросила помощь Британии в Йемене

Саудовская Аравия обратилась к Великобритании за военной поддержкой в связи с наступлением хуситов в Йемене.
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