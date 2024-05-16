Примерно 17 тысяч москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита с начала сезона. Как отметили в столичном Роспотребнадзоре, укусы клещами происходили в основном при выезде людей за пределы Московского региона и на территории Подмосковья.
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