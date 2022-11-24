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Даниэль Риккардо: «Боялся потерять любовь к гонкам. Было бы неправильно провести 24 Гран-при в 2023-м»

Даниэль Риккардо объяснил решение стать третьим пилотом «Ред Булл». Риккардо завершил выступления за «Макларен» и не будет гоняться в «Формуле-1» в 2023-м.

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