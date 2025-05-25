БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Беспилотник с беспилотниками: китайский «Цзютянь» готовится к испытаниям

Беспилотник с беспилотниками: китайский «Цзютянь» готовится к испытаниям

БПЛА "Цзютянь" на выставке Airshow China 2024. Фото Armyrecognition.cim Китайская авиационная промышленность разработала, представила и готовит к лётным испытаниям перспективный беспилотный летательный аппарат тяжёлого класса «Цзютянь».

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