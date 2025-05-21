Как курение проникло в автомобиль и почему ему там не место

Как в машинах появился «пакет курильщика» Альфред Данхилл, будущий основатель табачной империи Dunhill, своим нюхом предпринимателя когда-то почувствовал, что современный ему автомобиль и курение каким-то непостижимым образом дополняют друг друга.
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