Маск: Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах с Байденом и Трампом

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск заявил, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах вместе с нынешним главой государства Джо Байденом и экс-лидером Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии