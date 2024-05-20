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Маск: Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах с Байденом и Трампом

Маск: Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах с Байденом и Трампом

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск заявил, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах вместе с нынешним главой государства Джо Байденом и экс-лидером Дональдом Трампом.

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