В Казахстане приговорили бойца ЧВК «Вагнер» к колонии за участие в военных действиях на территории Украины Елена ВайленкоКазахстанский суд присудил почти 7 лет лишения свободы жителю Карагандинской области, который участвовал в боях на Донбассе в составе Частной военной компании «Вагнер».