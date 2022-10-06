Почему Китай не позволит европейской экономике полностью развалиться

Теракты, совершенные «неустановленными лицами» на подводных магистральных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поставили под вопрос дальнейшие экономические перспективы Германии и в перспективе даже целостность Европейского союза.
Теракты, совершенные «неустановленными лицами» на подводных магистральных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поставили под вопрос дальнейшие экономические перспективы Германии и в перспективе даже целостность Европейского союза.
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