Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Кожемяко
    Ну наконец-то!Сообщается, что м...
  • Виктор Луговой
    Кстати, насчёт тепловозов из резерва. Системно этот сегмент ихней зализныци выглядает следующим образом. При Союзе у ...Ракетные удары пр...
  • 6324362 Елен
    еще спутники уничтожте амеровские за подрыв сп 1 и 2))))К ударам по объек...

Глава Госдепа США: Россия и Путин пока не проявляют интереса к дипломатическому решению по Украине

Глава Госдепа США: Россия и Путин пока не проявляют интереса к дипломатическому решению по Украине

Россия и Путин пока не проявляют интереса к дипломатическому решению по Украине. По крайней мере, Соединенные Штаты не наблюдают заинтересованности Москвы в этом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх