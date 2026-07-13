Эксперт Офицеров-Бельский связал конфликт Киева и Варшавой со спором о деньгах

Что на самом деле стоит за конфликтом Украины и Польши, насколько давние противоречия у Киева и Варшавы, а также зачем украинские власти героизируют УПА* - об этом рассказал RTVI руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.