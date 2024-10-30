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Слот об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вскоре мы снова увидим его в большом клубе, думаю. Он хорошо поработал в «Аяксе» и выиграл два трофея в Англии»

«Он мой соотечественник, поэтому я воспринимаю эту ситуацию острее. Первые мысли всегда о человеке. Мы, тренеры, знаем, что такое может случиться, но когда это происходит.

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