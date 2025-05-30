Прогулочный бульвар обустроят на территории бывшей овощебазы в Хорошевском

В рамках благоустройства территории жилого комплекса, который сейчас строится на месте бывшей овощебазы «Красная Пресня», для горожан будет создан прогулочный бульвар, где высадят более 30 видов деревьев и кустарников.
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