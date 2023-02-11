Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Тео Эрнандес после 1:0 с «Торино»: «Теперь «Милан» будет прибавлять. Ибра для нас как играющий тренер»

Тео Эрнандес после 1:0 с «Торино»: «Теперь «Милан» будет прибавлять. Ибра для нас как играющий тренер»

Тео Эрнандес оценил победу «Милана» над «Торино» (1:0) в Серии А. «Мы взяли очень важные три очка. Да, мы играли не лучшим образом в последних нескольких матчах, но, думаю, теперь мы будем прибавлять.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх