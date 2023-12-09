Эксперты прогнозируют сокращение торговли с недружественными странами

ЦСР: к 2030-му объемы торговли России и недружественных стран упадут пятикратно Уже сейчас в процентном соотношении объемы торговли России и недружественных стран упали более чем в три раза, к 2030-му падение будет пятикратным, прогнозируют в ЦСР.