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Закон и Порядок

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Эксперты прогнозируют сокращение торговли с недружественными странами

Эксперты прогнозируют сокращение торговли с недружественными странами

ЦСР: к 2030-му объемы торговли России и недружественных стран упадут пятикратно Уже сейчас в процентном соотношении объемы торговли России и недружественных стран упали более чем в три раза, к 2030-му падение будет пятикратным, прогнозируют в ЦСР.

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