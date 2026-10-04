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За рулем

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Сколько будет стоить смена резины осенью 2026 года

Сколько будет стоить смена резины осенью 2026 года

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, во сколько обойдется смена резины осенью 2026-го.

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