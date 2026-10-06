PLOS One: необходим сон 7-8 часов и физактивность, чтобы снизить риск деменции

Ученые Йоркского университета в Канаде проанализировали результаты 69 исследований и выяснили, что для снижения риска деменции следует спать от семи до восьми часов — не меньше и не больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почти 18,8 тысяч ...
- Умер игравший Лен...
- Российские диплом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым