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PLOS One: необходим сон 7-8 часов и физактивность, чтобы снизить риск деменции

PLOS One: необходим сон 7-8 часов и физактивность, чтобы снизить риск деменции

Ученые Йоркского университета в Канаде проанализировали результаты 69 исследований и выяснили, что для снижения риска деменции следует спать от семи до восьми часов — не меньше и не больше.

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