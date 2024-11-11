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Суровая русская дипломатия

Суровая русская дипломатия

Стоит обратить пристальное внимание на заявления заместителя министра иностранных дел России Сергея Алексеевича Рябкова.

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
Давно бы так. Может и не потеряли бы уважение. А когда нет уважения, то это беда. Сильного и смелого уважают. Любить могут не любить, но уважать будут. А любовь от врагов и не нужна, а вот уважение важно.
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13 час.
TF
Tatyana Fedotova
Ваши бы слова, да в уши Богу, да в голову Путина
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13 час.
Анфиса Иванова
Да не самостоятельные они, они только озвучивают то, что им делегируется... Вы же наверняка понимаете, кто их подбирает для такой миссии и кто им такие полномочия дает...и, кстати, всякие предложения и принятие решений тоже...
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7 час.

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