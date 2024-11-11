Стоит обратить пристальное внимание на заявления заместителя министра иностранных дел России Сергея Алексеевича Рябкова.
Суровая русская дипломатия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Fedotova
Давно бы так. Может и не потеряли бы уважение. А когда нет уважения, то это беда. Сильного и смелого уважают. Любить могут не любить, но уважать будут. А любовь от врагов и не нужна, а вот уважение важно.
Ответить
13 час.
TF
Tatyana Fedotova
Ваши бы слова, да в уши Богу, да в голову Путина
Ответить
13 час.
Анфиса Иванова
Да не самостоятельные они, они только озвучивают то, что им делегируется... Вы же наверняка понимаете, кто их подбирает для такой миссии и кто им такие полномочия дает...и, кстати, всякие предложения и принятие решений тоже...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии