Суровая русская дипломатия

Tatyana Fedotova Давно бы так. Может и не потеряли бы уважение. А когда нет уважения, то это беда. Сильного и смелого уважают. Любить могут не любить, но уважать будут. А любовь от врагов и не нужна, а вот уважение важно.

TF Tatyana Fedotova Ваши бы слова, да в уши Богу, да в голову Путина