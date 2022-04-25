Мировое обозрение

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Воевать так воевать ...мирные предложения были отвергнуты западом и их бандеровскими псами по локоть в крови ...так ч...Российская армия ...
  • Секушин Леонид
    Ковбасюк-он и в Африке-Ковбасюк!В Фонтанке Одесск...
  • W357 Ц753W357
    Где сводки где карты опять туфта ахтора.Российская армия ...

Великобритания отменила пошлины на товары из Украины

Великобритания снижает пошлины на все товары из Украины до нуля. Все квоты будут отменены по соглашению о свободной торговле, что «обеспечит экономическую поддержку Украине в трудную минуту».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх