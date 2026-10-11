Девочка выжила после группового изнасилования благодаря ветке в водоеме

Zuma/TASS Двое мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку, после чего столкнули в Верхний Гангский канал в Индии.
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