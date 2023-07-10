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В Екатеринбург прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин

В Екатеринбург прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже прибыл в Екатеринбург. В планах – осмотр выставки «Иннопром», участие в стратегической сессии и встреча с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

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