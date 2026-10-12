Сколько должен зарабатывать чиновник, чтобы перестать воровать?

Daily Storm изучил доходы фигурантов главных коррупционных дел и сравнил их со средними зарплатами в РоссииВ России развернулись масштабные чистки среди чиновников.
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