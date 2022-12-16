Жителям Приморья предлагают кухню под ключ за 0 рублей

9 декабря "Народные кухни" совместно с "Азбукой мебели" вручили сертификат номиналом на 200 000 рублей! На эту сумму счастливчик сможет заказать у них кухню под ключ — от гарнитура до техники и аксессуаров.
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