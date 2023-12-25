Объединившись вместе, сотворили предновогоднее чудо

Активисты молодежного крыла Народного фронта совместно с региональным штабом Комитета семей воинов Отечества при содействии ямальского лесничества и при помощи десятков неравнодушных горожан доставили в дома, где проживают семьи участников СВО живые ели.
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