Путин посетил креативный кластер в Якутске

В ходе визита в Якутск президент России Владимир Путин посетил креативный кластер «Квартал Труда». Он ознакомился с экспозицией, демонстрирующей достижения и перспективы региона в сфере информационных технологий, креативных индустрий, а также производства товаров для нужд специальной военной операции.