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«Плохой и очень плохой». Юшков раскрыл возможные сценарии этой зимы для европейцев

«Плохой и очень плохой». Юшков раскрыл возможные сценарии этой зимы для европейцев

Начало зимы в Европе было теплым, но с приходом первых холодов в середине декабря из подземных хранилищ газа были отобраны рекордные объемы топлива.

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