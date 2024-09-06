Профессор Малинен обвинил ЕС в двойных стандартах после заявления Путина о «СП»

Лидеры страны ЕС живут по двойным стандартам. Об этом в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о нежелании ФРГ получать газ по функционирующей нитке «Северного потока».
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