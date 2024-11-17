Глава Минприроды Карелии обсудит “пакетный сбор” с жителями Костомукши

Встреча пройдет 19 ноября в 17:30 часов, сообщает Янина Свидская. Приглашают на встречу председателей и членов правлений ТСЖ и управляющих компаний, депутатов, активных жителей, представителей инициативных групп, которые готовы довести результаты встречи до костомукшан.
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