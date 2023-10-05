Андрей Бочкарёв рассказал об архитектурном оформлении комплекса зданий НКЦ

Общая площадь фасадных систем оценивается в 140 тысяч кв. метров Продолжается архитектурное оформление внешних фасадов комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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