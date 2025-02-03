Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп назначил Рубио и.о. главы USAID и запустил пересмотр иностранной помощи

Трамп назначил Рубио и.о. главы USAID и запустил пересмотр иностранной помощи

Госдепартамент США объявил о назначении сенатора Марко Рубио временно исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID) и о начале масштабного пересмотра программы иностранной помощи.

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