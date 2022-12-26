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9 очень интересных фактов о фильме «Любовь и голуби»

9 очень интересных фактов о фильме «Любовь и голуби»

7 января 1985 года состоялась премьера фильма «Любовь и голуби». Путь творения молодого режиссера Владимира Меньшова к зрителям был трудным: его не раз возвращали на доработку, нещадно резали по требованию цензуры, отказывались пускать в прокат.

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