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Моуринью об атаке «Ромы»: «У «Баварии» на скамейке вчера сидели Гнабри, Сане и Мане. Мне бы хоть одного из них»

Жозе Моуринью хотел бы видеть в составе «Ромы» футболистов «Баварии». Римляне со счетом 2:0 обыграли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги Европы.

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