Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Большая игра началась: Россия и Китай «снимают санкции» с Северной Кореи и вместе занимаются Европой – Запад не справился

Большая игра началась: Россия и Китай «снимают санкции» с Северной Кореи и вместе занимаются Европой – Запад не справился

  Редко бывают столь приятные дни, как сегодня, и когда министр иностранных дел Китая Ван И сформулировал метод «двойного противодействия» в качестве ответной меры на «двойное сдерживание» со стороны западных стран – это был тот самый уникальный момент.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Интересно идет укрепление связей с Китаем: &quot;Коммерсантъ&quot;: китайские банки начали блокировать российские платежи за электронику.
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10 час.
Кошмар
В Китае сейчас ВТБ рулит...   https://www.kommersant.ru/doc/6510592
Число новых счетов в китайском филиале ВТБ в прошлом году выросло в два раза
Коммерсантъ
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9 час.
Евгений МакЛауд
население США и западной гейропы очень много пердит, выделяя метан и сильно дышит выделяя углекислоту, они должны срочно перестать пердеть и дышать, ради спасения дерьмократии по жидовски. Кто не хочет перестать , будет подвергнут демократическим бомбардировкам, демократическими бомбами.
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