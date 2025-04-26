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Зеленский согласился с утверждением Трампа, что Украина не сможет вернуть Крым

Зеленский согласился с утверждением Трампа, что Украина не сможет вернуть Крым

По мнению президента США, если Зеленский не заключит мир, он потеряет всю Украину за три года.Во вторник газета Washington Post сообщила, что на встрече по урегулированию конфликта в Украине в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым частью России.

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