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Муфтий Москвы поспорил с патриархом Кириллом насчет риска «потерять страну» из-за засилья мигрантов

Муфтий Москвы поспорил с патриархом Кириллом насчет риска «потерять страну» из-за засилья мигрантов

Глава РПЦ заявил, что гастарбайтеры зачастую не становятся для россиян близкими «ни по вере, ни по культуре»Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что трудовые мигранты не становятся для россиян близкими «ни по вере, ни по культуре» и существует риск из-за их засилья «потерять страну».

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