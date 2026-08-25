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Metro новости

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Температура Мирового океана достигла исторического максимума

Температура Мирового океана достигла исторического максимума

Воды Мирового океана прогрелись до наибольших за всю историю метеорологических измерений значений. Очередной максимум был установлен 22 августа, когда температура водной глади достигла отметки в 21,1 градуса.

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