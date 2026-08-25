Температура Мирового океана достигла исторического максимума

Воды Мирового океана прогрелись до наибольших за всю историю метеорологических измерений значений. Очередной максимум был установлен 22 августа, когда температура водной глади достигла отметки в 21,1 градуса.
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