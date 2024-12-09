Более 47 тыс. обращений по программе реновации обработано с начала года

С начала 2024 года поступило более 47 тысяч обращений жителей по вопросам программы реновации в Общественный штаб, Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства (ЕКЦ) и Департамент градостроительной политики.
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