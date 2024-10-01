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Владимирские новости

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Во Владимирскую область на днях придет первый снег

Во Владимирскую область на днях придет первый снег

Как сообщают синоптики, первый снег может накрыть Владимирскую область уже в начале октября. Сотрудники гидрометцентра отмечают, что в Россию придет огромный циклон, который принесет похолодание и снег во многие регионы РФ.

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