«Ванкувер» Задорова обыграл в гостях «Нэшвилл» и ведёт в серии 3-1

«Ванкувер Кэнакс» находятся в шаге от выхода в полуфинал Западной конференции НХЛ. В ночь на 29 апреля в Нэшвилле (штат Теннесси , США) завершился четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс».