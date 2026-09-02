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«Блумберг» с прискорбием сообщает: два российских НПЗ снова в строю

«Блумберг» с прискорбием сообщает: два российских НПЗ снова в строю

Два крупных российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), подвергшиеся атаке украинских дронов, снова введены в строй после ремонта.

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