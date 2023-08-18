ЭНЕРГИЯ ДНЯ 19 августа 2023 года

Энергия дня девятнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 789 =Болезнь - нарушение Гармонии с окружающим Миром и отсутствие в Душе Ра = В Пространстве Высшей Гармонии нет и не может быть ничего случайного = Важно направить свои устремления в созидательное русло и творчество = Важно, чтобы сейчас люди поняли необходимость Духовного Единения = Великий Дух связан со всем вашим существом узами глубокой близости и Любви = Все люди изначально имеют общую ценность - Духовное достояние = Все хотят внимания и понимания, но только к себе, игнорируя других = Вхождение планеты Земля в ось Галактического корректирующего Луча = Вы сами должны быть тем изменением, которое хотите видеть в этом Мире = Выйти из обиды, всё равно, что раздвинуть крепко сжатые створки ракушки = Высшие состояния сознания очищают все кровеносные артерии = Главное на Земле – это есть Вера, и она определяет позицию человека в Вечности = Группа крови есть не что иное как "Задание на дом", помощник для ваших уроков = Доверяй тому, что происходит; доверяя, ты сохраняешь силу = Думать о плохом – это всё равно, что мечтать о неприятностях = Если вы хотите быть очень богатым и здоровым, научитесь отдавать! = Если мы много думаем о печальном, мы делаем беззащитными клетки нашего тела = "Зима не может остановить приход весны, а тьма не может скрыть Свет зари" =Интеллект не всегда является показателем высокого Духовного уровня = Истинная бодрость есть благословение в себе и ближнем Божественной Энергии = Когда вы откажетесь от всех человеческих желаний, в вашу Жизнь войдёт желание Бога= Когда человек хочет быть вместе, никакие твои недостатки ему не помешают = Кто сам в себе носит Солнце и Жизнь, не станет искать Света где-то на стороне = Лекарство может стать причиной отравления, если пить его непомерно = Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством = Люди часто охотно ругают других за то, что им самим не нравится в себе = Мудрость приходит к человеку не с возрастом, а со зрелостью Души = Мы будем учиться управлять материей через сознание на уровне быта = Не говорите плохо ни о ком.