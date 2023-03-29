Экс-премьер Азаров: Польша хочет максимально ослабить Украину, чтобы забрать у неё территории, расположенные на западе

Бывший украинский премьер Николай Азаров в соцсетях раскрыл истинные цели Польши. По его словам, эта страна хочет максимально ослабить Украину в нынешнем конфликте, чтобы забрать у неё территории, расположенные на западе.
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