Арина Аверина расплакалась на интервью после вопроса об Олимпиаде

Известная российская гимнастка Арина Аверина, которая осталась без медали в личном многоборье на летних Олимпийских играх - 2020, не сумела сдержать эмоций во время интервью на YouTube-канале RGcenter No1.
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