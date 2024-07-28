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Газета.ру

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Арина Аверина расплакалась на интервью после вопроса об Олимпиаде

Арина Аверина расплакалась на интервью после вопроса об Олимпиаде

Известная российская гимнастка Арина Аверина, которая осталась без медали в личном многоборье на летних Олимпийских играх - 2020, не сумела сдержать эмоций во время интервью на YouTube-канале RGcenter No1.

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